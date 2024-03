3 Pengobatan Alami Ini Bantu Redakan Migrain dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak. Ada berbagai jenis sakit kepala yang bisa menyerang Anda.

Salah satu yang paling umum ialah migrain. Migrain merupakan jenis sakit kepala sebelah yang sangat menyakitkan.

Nah, selain dengan minum obat migrain untuk meredakannya, ada juga pengobatan alami yang bisa kamu coba untuk mengurangi gejala-gejalanya.

Berikut obat alami atau tradisional untuk migrain yang mungkin tersedia di rumah, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biji ketumbar

Biji ketumbar merupakan bahan rempah yang seringkali digunakan untuk bumbu masakan.

Namun ternyata, Anda bisa memanfaatkan rempahi ini sebagai pengobatan alami untuk mengatasi migrain.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Quarterly of Horizon of Medical Sciences pada 2015, ketumbar bisa mengurangi durasi dan tingkat keparahan serangan migrain.

2. Minyak lavender

Minyak esensial bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi atau menghilangkan migrain secara alami.