3 Penyanyi Legendaris Tutup Hari Terakhir RRREC Fest 2023

jpnn.com, SUKABUMI - Tiga penyanyi legendaris menutup kemeriahan rangkaian RRREC Fest 2023 di kawasan Tanakita, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu (8/10).

Adapun 3 penyanyi tersebut yakni Ermy Kullit, Margie Segers, dan Rien Djamain.



Ermy Kullit merupakan penyanyi jazz yang lahir di Manado pada 1955.

Pada 1973, dia hijrah ke Jakarta untuk bernyanyi di Hotel Marcopolo bersama almarhum Melky Goeslaw.

Sejak saat itu, karier Ermy Kullit makin bersinar hingga menggelar tur ke Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Ermy Kullit kemudian dijuluki sebagai Selena Jones dari Indonesia.

Selanjutnya, Margie Segers merupakan penyanyi yang lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 1950 silam.

Sejak 1968, dia aktif bernyanyi di bebagai klub, pub, dan hotel bintang lima.

Margie Segers sukses besar berkat album Semua Bisa Bilang (1975) hingga dijuluki sebagai The First Lady of Jazz oleh Ireng Maulana.