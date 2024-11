3 Sosok Inspiratif Indonesia dalam Kampanye Where Next Club, Ada Chef Renatta

jpnn.com, JAKARTA - Glenfiddich memperkenalkan kampanye tahunan bertajuk Where Next Club, sebuah inisiatif untuk merayakan sosok-sosok inovatif yang berani mendobrak batas dan menginspirasi perubahan.

Tahun ini, tiga sosok inspiratif Indonesia, Hadi Ismanto, Renatta Moeloek, dan Toton Januar, terpilih sebagai ikon Where Next Club, mewujudkan semangat eksplorasi dan pencapaian Glenfiddich.

"Inovasi adalah bagian dari DNA Glenfiddich," kata Jyri Pyikkanen, Regional Malts Brand Ambassador untuk Asia Tenggara, dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Hadi Ismanto, sosok di balik platform kreatif New Media Folder dan 20/WOL, menjadi representasi Glenfiddich 12 Year Old.

Perjalanan Hadi yang berani menghadapi risiko mencerminkan nilai-nilai kewirausahaan dan inovasi yang dibawa Glenfiddich.

"Always know your ‘why’ dan ketahui alasan yang layak dijalani," ungkapnya, menjelaskan pentingnya tujuan dalam setiap langkah yang diambil.

Chef Renatta Moeloek, seorang ikon kuliner Indonesia yang dikenal dengan semangat inovasi dan kreativitas, terpilih sebagai perwakilan Glenfiddich 15 Year Old.

Renatta telah menginspirasi budaya kuliner Indonesia melalui karyanya yang tak kenal takut. Pengalamannya membentuk ketahanan dan keteguhan hati yang sejalan dengan semangat Where Next.