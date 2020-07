3 Tahun di Indonesia, Wuling Bukukan Penjualan Lebih dari 40 Ribu Unit

Rabu, 15 Juli 2020 – 03:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors telah memasuki usia tiga tahun berbisnis di pasar otomotif Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 40 ribu unit mobil terjual serta lebih dari 100 dealer tersebar ke seluruh wilayah nusantara.

Wuling memulai eksistensinya sejak 11 Juli 2017 yang ditandai dengan beroperasinya manufaktur di Cikarang, Bekasi.

Sepanjang tiga tahun, Wuling telah melepas empat model di Indonesia. Tiga di antaranya merupakan multi purpose vehicle (MPV) yaitu Confero, Cortez, Formo sedangkan satu sisanya adalah sport utility vehicle (SUV) Almaz.

Selama jangka waktu tersebut, penjualan Wuling menuju 50 ribu unit mobil. Mereka juga telah memiliki tiga komunitas resmi.

Mobil-mobil Wuling rakitan Cikarang telah pula merambah pasar ekspor sejak September 2019. Adapun modelnya ialah Almaz.

“Indonesia merupakan pasar yang penting bagi perkembangan bisnis Wuling. Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh para konsumen serta mitra Wuling selama kurun waktu tiga tahun," ungkap Vice President Wuling Motors di Indonesia, Nathan Sun.

"Kami akan terus mewujudkan komitmen kami bagi negeri melalui ragam produk andalan serta layanan terbaik sesuai dengan tema ‘Bring the Best for Indonesia’ yang kami bawa dalam perayaan tahun ini."

Jaringan penjualan dan perawatan Wuling juga cukup ekspansif berdiri di Merek yang markas pusatnya berada di seluruh Indonesia.