300 Hari Menuju PON 2021, Festival Cahaya Papua Catatkan Dua Sejarah Penting

jpnn.com, JAKARTA - Festival Cahaya Papua dalam rangka hitung mundur 300 hari menuju pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang diadakan secara virtual telah digelar bersamaan dengan perhelatan malam tahun baru.

Kegiatan tersebut disiarkan secara streaming melalui official account Facebook dan YouTube PON XX Papua 2021 dan live tapping di Metro TV pada Kamis (31/12/2929) malam.

Pada acara yang direkam sebelum tanggal 31 Desember 2020 dan telah menerapkan protokol kesehatan ini, Festival Cahaya menyajikan berbagai pentas seni dan budaya dari artis Papua maupun Ibu Kota di atas kapal landing craft tank di teluk Youtefa, Jayapura.

Event ini menjadi yang pertama karena selain dilaksanakan secara virtual, juga set tempat yang unik dan out of the box, dan tentunya menawarkan kekayaan alam di Papua.

Antusiasme masyarakat menonton acara streaming ini terlihat dari respons positif melalui komentar yang memberikan semangat dan dukungan pada PON XX Papua 2021, terlebih apresiasi kepada Papua yang memberikan konten yang menarik.

Pemilihan momen malam pergantian tahun, tentunya menjadi strategi yang cerdik yang dipilih Panitia PON XX Papua 2021 sebagai media promosi efektif untuk menggaungkan semangat dan sosialisasi PON XX Papua 2021 kepada masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Tanah Papua.

Selalu ada hal baru yang diinisiasi Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON), di mana pertama kalinya dalam sejarah Pekan Olahraga Nasional, 56 disiplin cabang olahraga dalam sebuah animasi piktogram.

Inilah cara baru panitia memperkenalkan PON dengan bahasa universal dan unik. Piktogram dapat menjembatani perbedaan bahasa dari berbagai daerah asal para atlet PON XX Papua 2021.