4 Film Indonesia yang Tayang di Bioskop Saat Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Film Nasional tahun ini terasa berbeda lantaran tidak film Indonesia yang tayang di bioskop.

Sejak pandemi covid-19 terjadi di Indonesia, bioskop tutup berbulan-bulan.

Bioskop baru kembali beroperasi sejak akhir tahun lalu.

Akan tetapi, tidak banyak film Indonesia yang tayang dan sukses di bioskop.

Berikut 4 Film Indonesia yang Sempat Tayang di Bioskop Saat Pandemi:

1. Hiruk-Pikuk si Al-Kisah (The Science of Fictions)



The Science of Fictions adalah film drama yang disutradarai Yosep Anggi Noen.

Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Locarno 2019 dan rilis secara komersil di bioskop Indonesia pada 10 Desember 2020 lalu.

The Science of Fictions berhasil mendapatkan 10 nominasi pada Festival Film Indonesia 2020 dan memenangkan penghargaan Piala Citra untuk Pemeran Utama Pria Terbaik kepada Gunawan Maryanto.