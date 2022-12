4 Film Superhero Terlaris di Box Office, yang Mana Jagoan Kamu?

jpnn.com, JAKARTA - Film bergenre action yang menampilkan sosok superhero favorit adaptasi komik masih sangat diminati penonton.

Beragam film supehero masuk jajaran box office dan laris manis ditonton penggemarnya.

Berikut rangkuman sejumlah film Superhero yang laris di box office sepanjang 2022:

1. The Batman

The Batman dibintangi Robert Pattinson ini dikemas dengan lebih gelap dan naratif rapi.

Film yang disutradarai oleh Matt Reeves ini meraih keuntungan sebesar USD 770,8 juta.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Film pahlawan super adaptasi komik ini disutradarai oleh Sam Raimi. Film ini dinilai menjadi kesegaran baru di sinematik Marvel (MCU) karena sentuhan dari sang sutradara yang berbeda.

Selain itu, pengembangan karakter dari Strange (diperankan oleh Benedict Cumberbatch) dan Wanda Maximoff (diperankan oleh Elizabeth Olsen) juga semakin matang dan seru.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" dilaporkan telah meraih USD 955,8 juta di box office.