4 Mobil Suzuki Dapat Penghargaan, Jimny 5 Pintu Raih Rookie of The Years

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil meraih penghargaan untuk empat model mobil andalannya dalam ajang Otomotif Award 2024.

Penghargaan tersebut diberikan pada Jimny 5 pintu yang dinobatkan sebagai “Rookie of The Year”, New XL7 Hybrid sebagai “Best MPV Crossover”, All New Ertiga Hybrid untuk “Best Low MPV”, serta Baleno dengan “Best Small Hatchback”.

“Kami melihat award ini merupakan salah satu ajang awarding yang paling bergengsi, dan telah menjadi barometer penentu bagi kami selaku produsen, sekaligus menjadi kebanggaan bagi para konsumen setia,” ujar Deputy to 4W Sales & Marketing Managing Director PT. SIS Donny Saputra, dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Dewan penguji melakukan penilaian yang meliputi aspek desain, fitur dan teknologi, performa, konsumsi bahan bakar, kenyamanan handling, posisi berkendara, inovasi, dan lainnya.

"Tahun ini, teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada All New Ertiga Hybrid dan New XL7 Hybrid, berhasil membawa keduanya menjadi pemenang pada kategori masing-masing," kata Donny.

Selain desain dan pengalaman berkendara, SHVS diklaim memberi keunggulan dalam efisiensi bahan bakar, sehingga dalam penilaian menyeluruh kedua model ini dinobatkan sebagai yang terbaik di kategorinya.

Prestasi termegah bagi Suzuki dibawa pulang oleh Jimny 5 pintu, meski usianya terbilang anyar di Indonesia, setelah tiga bulan kehadirannya mobil SUV legendaris itu menerima penghargaan pertamanya sebagai “Rookie of The Year”.

Selain desain khas Jimny yang legendaris dan otentik, ketangguhan dari mobil offroad itu juga dinilai memiliki sisi praktis dan fitur yang mencuri perhatian para penggemar.