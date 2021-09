4 Pernyataan Penting Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB, Simak!

Kamis, 23 September 2021 – 12:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan empat hal penting saat berbicara pada Sidang Majelis Uum ke-76 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Mulai dari penanganan COVID-19 hingga masalah di Myanmar.

Menurut presiden hasil Sidang Majelis Umum PBB sangat ditunggu oleh masyarakat dunia untuk mejawab kegelisahan utama dunia saat ini.

Dalam tayangan video yang ditampilkan pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis (23/9), presiden menyebut beberapa kegelisahan masyarakat.

"Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? Kapan perekonomian segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Kapan dunia akan terbebas dari konflik terorisme dan perang?" ucapnya.

Sidang Majelis Umum PBB kali ini digelar secara hybrid, para kepala negara dapat menyampaikan pernyataan secara langsung maupun virtual.

Menurut Presiden Jokowi, banyak hal yang harus dilakukan bersama-sama melihat perkembangan dunia sekarang ini.

"Pertama, harus memberikan harapan bahwa pandemi akan bisa teratasi dengan cepat adil dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is'," ucap presiden.