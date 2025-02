4 Rekomendasi ICCT Agar Indonesia Bebas Emisi

jpnn.com, JAKARTA - Managing Director International Council for Clean Transportation (ICCT) Ray Minjares menampilkan beberapa skenario untuk Indonesia menuju nol emisi.

Hal itu dipaparkan Ray saat peluncuran laporan studi berjudul “Roadmap to Zero: The Pace of Indonesia’s Electric Vehicle Transition” dalam forum strategis bertajuk “Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik” kolaborasi ICCT dan Katadata Green yang diadakan di Aryanusa Ballroom, Jakarta, Rabu (12/2).

Studi ini merupakan hasil kolaborasi ICCT dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (sekarang beralih ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintahan, badan usaha, asosiasi dan lembaga think tanks.

Berbagai pihak tersebut turut berpartisipasi dalam rangkaian Focus Group Discussion yang dilaksanakan selama Agustus–Oktober 2024.

Menukil studi itu, Ray menyebut, transisi ke kendaraan nol emisi, yang saat ini dapat dipenuhi oleh Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (KBLBB), dapat membantu Indonesia bebas impor bahan bakar fosil paling cepat 2048.

Terlebih lagi, langkah ini dapat memangkas hingga 90 persen subsidi dan kompensasi energi untuk sektor transportasi darat, jika dibandingkan anggaran tahun 2023.

“Dengan menargetkan 100 persen penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 (untuk kendaraan roda dua dan tiga) dan 2040 (untuk mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang dan truk berat), Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10 persen pendapatan domestik bruto, pada 2060,” ujar Ray.

Ray memaparkan empat rekomendasi dari laporan studi tersebut agar Indonesia bebas emisi.