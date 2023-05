400 Jaksa Muda Angkatan 80 Dibekali Motivasi Mulia oleh Bos ESQ

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan jaksa muda mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa angkatan LXXX (80) gelombang I di Megamendung, Bogor, pada 12-14 Mei 2023.

Dalam kegiatan bertema 'Jaksa BerAKHLAK untuk Indonesia Maju' itu, Founder ESQ Group Ary Ginanjar Agustian memberikan motivasi kepada 400 peserta.

Ary Ginanjar menegaskan kepada calon jaksa tersebut bahwa dalam menjalankan profesi nanti harus membenahi niatnya terlebih dahulu.

"Secara umum, ada tiga niat jaksa muda, yakni strong why, big why, dan grand why," ujar Ary, dalam keterangannya, Selasa (16/5).

Strong why diartikan memiliki niat berdasarkan materi, seperti ingin mendapat pekerjaan untuk bisa memiliki uang yang dirasa akan makin bahagia.

"Dengan niat yang didorong strong why, peserta berkeinginan jumlah gaji, memiliki rumah, mobil dengan merek tertentu. Semua berpacu pada materi finansial saja," ucapnya.

Menurut Ary, hal inilah yang berbahaya bagi seorang jaksa, sebab akan timbul hedonisme. Hidupnya hanya difokuskan untuk terus menambah materi.

Tidak jauh berbeda dengan niat yang kedua, yakni big why, dorongan untuk bisa mendapatkan gelar, harga diri, ingin dihormati, disanjung, dibanggakan.