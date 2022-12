5 Hotel Mewah di Palembang Gelar Promo Nataru, Kamar Murah dan Makan Sepuasnya

jpnn.com, PALEMBANG - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah hotel berbintang di Kota Palembang mulai melakukan 'perang' promo.

Ada yang memberikan paket kuliner murah dan menginap dengan harga miring. Pengunjung, bahkan ada yang bisa makan sepuasnya dengan membayar Rp 135 ribu.

Berikut sejumlah hotel yang menawarkan promo makan dan menginap dengan harga murah.

1. Hotel Aryaduta

Hotel ini menggelar Event Tree Lighting Festive Season dengan rangkaian acara count down tahun baru.

"Paket kamar plus dinner harganya Rp 1,7 juta untuk satu keluarga dengan dua kamar tidur," kata Director of Sales Aryaduta, Mopriantika.

Selain paket kamar, Hotel Aryaduta menyediakan promo kuliner dinner natal seharga Rp 1,2 juta untuk dua orang dengan menu western dan Indonesia.

2. Hotel Aston

Hotel yang berada di Jalan Basuki Rachmat Palembang, ini ikut menyemarakkan momen Nataru dengan menyediakan berbagai paket makan dan promo menginap.

"Jelang Nataru kami menghadirkan promo Christmas Buffet Dinner di Acustic cafe and Lounge untuk makan malam all you can eat Rp 145 ribu," kata Markom Hotel Aston Palembang Kemas Muhammad Rian.