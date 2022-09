5 Pemain Arsenal yang Tampil Memble Lawan MU, Nomor 5 Kehilangan Sihirnya

jpnn.com, MANCHESTER - Rekor 100 persen menang milik Arsenal rusak saat takluk 1-3 dari Manchester United pada pekan keenam Premier League 2022/23.

The Gunners hanya mampu mencetak satu gol di Old Trafford via Bukayo Saka (60'), di saat Setan Merah menjaringkan tiga gol lewat Antony (5') serta Marcus Rashford (66' dan 75').

Kekalahan ini memang tidak merubah posisi Arsenal di tabel klasemen Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta masih kukuh di puncak dengan 15 poin.

Adapun MU perlahan merangkak ke papan atas. Setan Merah saat ini duduk di posisi kelima dengan 12 poin.

Ada sejumlah penggawa Arsenal yang tampil di bawah performa terbaiknya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini:

1. Oleksandr Zinchenko

Pemain anyar Arsenal ini tak mampu berbuat banyak dalam membantu pertahanan. Terbukti, Zinchenko tidak melakukan satu pun sapuan, blok, intersep, hingga tekel.

Zinchenko menjadi bulan-bulanan lini serang Manchester United. Tak ayal, dia hanya mendapat rating 6,3 dari Who Scored.

2. Aaron Ramsdale

Sama seperti Zinchenko, Ramsdale menjadi pemain Arsenal dengan rating terburuk. Dia harus memungut bola sebanyak tiga kali dari gawangnya.