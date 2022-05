5 pemain Manchester City yang tampil buruk lawan Real Madrid. Nomor 2 jadi biang kerok.

jpnn.com, MADRID - Manchester City harus tersingkir di semifinal Liga Champions 2021/22 dengan cara menyakitkan.

Pasukan Pep Guardiola takluk 1-3 dari Real Madrid saat bertandang ke Santiago Bernabeu, Kamis (5/5) dini hari WIB.

Berbekal kemenangan 4-3 pada leg pertama, Man City datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

The Citizens semakin di atas angin setelah membuka keunggulan pada menit 73' via Riyad Mahrez. Namun, Madrid mampu bangkit lewat tiga gol telat dari Rodrygo Goes (90' dan 90+1') dan penalti Karim Benzema (93').

Ada sejumlah pemain Manchester City yang tampil di bawah performa terbaiknya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Ederson Moraes

Ederson tampil tak seperti biasanya. Kiper asal Brasil ini hanya melakukan dua penyelamatan dan harus memungut bola dari gawangnya sebanyak tiga kali.

Dia menjadi pemain Man City dengan rating paling rendah, yakni 5,6.

2. Ruben Dias

Pelanggaran fatalnya terhadap Karim Benzema di kotak terlarang membuat Real Madrid dihadiahi penalti pada babak extra time.