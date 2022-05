6 Manfaat Jahe, Berbagai Penyakit Kronis Ini Langsung Ambrol

jpnn.com, JAKARTA - JAHE sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan untuk menambah rasa dan aroma.

Anda bisa mengolah jahe dalam bentuk air jahe, cake jahe dan lainnya.

Jahe telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa mengatasi beberapa penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Turunkan Kadar Gula dan Kolesterol

Menurut jurnal dalam US National Library of Medicine National Institutes of Health, jahe bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah.

Penurunan tersebut bisa secara signifikan terlihat jika dikonsumsi secara rutin.

Tak hanya itu saja, jahe juga bisa membantu menurunkan kolesterol LDL (lemak jahat).

Bahkan bisa membantu menurunkan trigliserida, sekaligus meningkatkan HLD (lemak baik).