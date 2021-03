6 Manfaat Minum Air Rebusan Petai, Salah Satunya Ampuh Atasi Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda salah satu orang menyukai mengonsumsi petai?

Kalau iya, maka Anda beruntung. Walau meninggalkan bau busuk di mulut, tetapi mengonsumsi petai ternyata memberikan manfaat baik untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini beberapa manfaat minum air rebusan petai, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Tekanan Darah Tinggi

Manfaat air rebusan petai ternyata baik untuk para penderita stroke.

Petai memiliki kandungan kalium yang tinggi, bahkan dipercaya mampu untuk menurunkan risiko stroke, baik saat sakit maupun waktu pemulihan.

Menurut riset dari The New England Journal of Medicine, memasukan petai dalam makanan sehari-hari akan menurunkan risiko kematian karena stroke sampai 40 persen.

2. Mengobati Asam Urat