6 Pianis Cilik Indonesia Tampil di New York, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Golden Classical Music mengundang pelajar terpilih dari Indonesia, untuk tampil bermain piano di Carnegie Hall, New York, Amerika Serikat.

Tercatat 6 pianis cilik Indonesia diundang tampil di Winner's Concert yang digelar pada 7 Desember 2023.

Mereka mewakili sekolah masih-masing, yakni Matthew Niel Kesuma (9) kelas 4 dan Mikhael Nixon Kesuma (11) kelas 5, dari Jakarta Taipei School.

Kai Oliver (7) dari NJIS, Giana Olivia Gunawan (15) dari BPGHS Singapore, Angelica Suria (14) dari Singapore International School, dan Brandon Niko Lie (13) dari ACS Jakarta.

Tidak hanya pandai bermain piano, keenam pelajar itu juga berprestasi secara akademik di sekolah mereka masing-masing.

"Di sana mereka membawakan musik klasik. Pesertanya banyak dari negara lain juga," ujar Micheala Anggono, ibunda Matthew dan Nixon, Selasa (12/12).

Baca Juga: Pianis Cilik Abigail Angelica Pengin Ikuti Jejak Joey Alexander di Kancah Dunia

Micheala Anggono mengatakan, semua perwakilan dari Indonesia, bermain piano. Sisanya dari mancanegara memainkan berbagai alat musik.

Matthew Niel Kesuma membawakan Jean Sibellus, Etude Op. 76 No. 2, Mikhael Nixon Kesuma membawakan Frederic Chopin, Etude Op.25 No.2, dan Kai Oliver membawakan Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata in C Allegro