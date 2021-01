7 Drama Korea Pilihan di Akhir Januari, Bintangnya Keren

jpnn.com, JAKARTA - Ada banyak judul drama Korea yang menarik untuk ditonton demi melepas jenuh di tengah pandemi Covid-19.

Setidaknya ada tujuh serial drama Korea yang dibintangi para aktor dan aktris kawakan yang bisa ditonton menjelang akhir Januari 2021.

Mulai dari drama bergenre fiksi ilmiah, romantika anak muda hingga kehidupan di kantor. Simak ulasannya berikut:

1. She Would Never Know

Drama ini bertema kisah cinta antara senior dan junior alias sunbae dan hoobae. Serial ini mengisahkan Chae Hyun-seung (Rowoon) yang jatuh cinta kepada seniornya, Yoon Song-ah (Won Jin-ah).

Mereka terlibat dalam kisah cinta di perusahaan kosmetik. Rowoon adalah anggota grup SF9 yang dikenal dari "Extraordinary You" dan dia berpasangan dengan sang noona, Won Jin-ah.

2. Josee

Josée merupakan film layar lebar adaptasi novel Jepang karya Seiko Tanabe tahun 1985. Josée berkisah tentang cinta yang mengharukan antara Young- Seok (Nam Joo-hyuk) dan Josée (Han Ji-min). Para pencinta film Korea bisa menyaksikan bagaimana sebuah pertemuan berubah menjadi jalinan asmara.