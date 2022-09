7 Merek Fesyen Lokal Besutan Pintu Incubator Melenggang di JF3 Fashion Festival

jpnn.com, JAKARTA - Merek fesyen lokal yang terpilih melalui program Pintu Incubator akhirnya berkesempatan melenggangkan desain di runway JF3 Fashion Festival.

Merek tersebut ialah Maria Adiputri, Nona Rona, Oemah Etnik, Rizkya Batik, Tailor Moon, Tepa Selira, dan WGB.

Tujuh merek itu berhasil mempresentasikan 12 koleksi di runway JF3 Fashion Festival.

Momen runway ini sekaligus menjadi tahap kurasi akhir untuk memilih merek yang akan mendapatkan peluang pengembangan usaha.

Kurasi akan dilakukan lima kurator berkompeten dengan latar belakang profesi yang berbeda.

Lima kurator tersebut adalah Thresia Mareta (Founder of Lakon Indonesia), Soegianto Nagaria (Chairman of JF3), Alexandra Pisco (Founder of Pisco & co), Meniek Andini (Chief Marketing Officer Media Group Network), dan Susan Budihardjo (Senior Fashion Designer).

Chairman JF3 Soegianto Nagaria bersyukur program Pintu Incubator berjalan lancar sejak dibuka pada April 2022.

Program fesyen inkubasi pertama di Indonesia ini juga mendapatkan sambutan luar biasa.