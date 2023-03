8 Besar Piala Asia U-20: Jepang Sempurna, Juara Bertahan Gugur

jpnn.com - TASHKENT - Piala Asia U-20 di Uzbekistan 2023 menuntaskan fase penyisihan grup.

Lima mantan juara masih bertahan, yakni Korea (12 gelar), Irak (lima), Iran (4), China (satu), dan Jepang (satu).

Korea lulus ke perempat final menyandang status juara Grup C. Tiga kali main, dua kali menang, satu kali imbang dengan mengantongi agregat gol 6-0.

Irak masuk Top 8 seusai menjadi peringkat kedua Grup A. Tiga kali main, satu kali menang, satu kali imbang, dan satu kali kalah, dengan mengantongi agregat gol 3-2.

Iran juara Grup B. Tiga kali main, dua kali menang, satu kali kalah, dengan catatan memasukkan-kemasukan 6-4.

China runner-up Grup D. Tiga kali main, satu kali menang, satu kali imbang, dan satu kali kalah. Mengemas agregat gol 4-3.

Jepang juara Grup D. Ini dia satu-satunya tim yang sempurna di penyisihan grup. Tiga kali main, tiga kali menang (2-1 vs China, 3-0 vs Kirgizstan, dan 2-1 vs Arab Saudi).

Keberhasilan Jepang dan China menjadi perwakilan Grup D di 8 Besar sekaligus menyingkirkan juara bertahan Arab Saudi.