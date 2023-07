8 Pria & 8 Wanita yang Masih Bertahan di Wimbledon 2023

jpnn.com - LONDON - Turnamen tenis tertua (tahun ini edisi ke-136) dan sering disebut paling bergengsi di dunia Wimbledon, musim ini telah memasuki perempat final alias 8 Besar.

Ranking satu dunia di sektor putra dan putri masih bertahan, yakni Carlos Alcaraz (Spanyol) dan Iga Swiatek (Polandia).

Para juara tahun lalu juga masih on the track, yakni Novak Djokovic (Serbia) dan Elena Rybakina (Kazakhstan).

Di bawah ini para kontestan Top 8 Wimbledon 2023 nomor tunggal putra dan tunggal putri.

Carlos Alcaraz. Foto: Bob Martin/AELTC

8 Besar Tunggal Putra

Carlos Alcaraz (usia: 20 tahun, negara: Spanyol, ranking: 1) vs Holger Rune (20, Denmark, 6)

Daniil Medvedev (27, Rusia, 3) vs Christopher Eubanks (27, AS, 43)

Jannik Sinner (21, Italia, 8) vs Roman Safiullin (25, Rusia, 92)

Andrey Rublev (25, Rusia, 7) vs Novak Djokovic (36, Serbia, 2)