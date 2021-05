91 Perusahaan Raih Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi menggelar penghargaan Indonesia Most Acclaimed Companies (IMACO) Awards 2021: Surviving The Inevitability, Adapting The Anomaly, Seizing The Opportunity, secara daring, pada Rabu (28/4).

Untuk menjaring para pemenang, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan metode survei daring kepada 5.000 responden dari seluruh Indonesia sejak 24 Maret-31 Maret 2021.

Adapun indikator penilaian yang digunakan adalah reputasi, manfaat produk dan atau jasa yang diberikan, serta indikator pola pikir kompetitif.

Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan sedikitnya ada empat keuntungan sikap resilient (kemampuan beradaptasi) bagi perusahaan.

"Pertama, perusahaan mampu mengantisipasi terjadinya suatu hal. Perusahaan mesti bergerak cepat dalam mengetahui bencana apa yang akan terjadi,” ucap Fadel.

Keuntungan selanjutnya adalah perusahaan bisa menahan goncangan atau shock yang datang.

Di sisi lain, perusahaan harus bisa menjadi lebih tangguh atau lebih baik setelah ada goncangan.

Selanjutnya adalah recovery speed benefit atau kecepatan dari perusahaan untuk kembali setelah terpuruk.