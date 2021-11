ACCA Ungkap Kompleksitas Sistem Audit Bisnis di Masa Mendatang

jpnn.com, JAKARTA - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) mengungkapkan standar audit makin kompleks.

Pasalnya, kebutuhan publik juga makin beragam, sehingga membutuhkan metode dan rumus yang baru.

Head of Policy ACCA Chun Wee menyatakan International Auditing and Assurance Standard Boards (IAASB) telah menerbitkan The Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ED-ISA LCE).

"Ketika disetujui akan ditetapkan sebagai standar audit tersendiri untuk mengaudit laporan keuangan dari entitas yang masuk kriteria Less Complex," ujar dia.

Member IAASB itu menyampaikan untuk menerapkan ED-ISA ada beberapa prinsip yang perlu diketahui.

Chun Wee menjelaskan di antaranya adalah materi esensial, pendekatan berbasis risiko, berbasis prinsip, berdasarkan konsep dasar dari ISAs, dapat dipahami dengan jelas dan ringkas, serta berfokus pada output yang diharapkan.

“Kalau kalian tidak mendapatkan standar yang sama, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting untuk menerapkannya,” ujar Chun Wee dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/11).

Di sisi lain, untuk penerapan Less Complex Entities (LCE) memberikan kontribusi penting bagi ekonomi dunia dan menyumbang sebagian besar entitas secara global.