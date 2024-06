Ada 4 Big Match VNL 2024 Putri Hari Ini, Cek Klasemen

jpnn.com - HONG KONG – Dua tim yang belum terkalahkan di Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putri, Polandia dan Brasil bakal bentrok, Rabu (12/6) malam WIB.

Brasil dan Polandia ketemu dalam Week 3 VNL pada Pool 5 di Hong Kong Coliseum, Hong Kong.

Polandia saat ini berada di puncak klasemen, Brasil di urutan kedua.

Pada Week 1, Polandia menaklukkan Italia 3-0, vs Prancis 3-0, vs Belanda 3-0, dan vs Jepang 3-0.

Kemudian pada Week 2, Polska mengalahkan Serbia (3-1), vs Korea (3-0), vs Jerman, dan vs Amerika Serikat (3-1).

Sementara itu, Brasil, pada Week 1 melibas Kanada 3-1, vs Korea 3-0, vs Amerika Serikat 3-1, dan vs Serbia 3-0.

Lalu pada Week 2, wanita-wanita Negeri Samba memukul Jepang 3-2, vs Belanda 3-1, vs Italia 3-2, dan vs Thailand 3-0.

Duel antara dua tim yang sama-sama sudah memastikan tempat di putaran final VNL 2024 dan Olimpiade 2024 itu pasti sengit dan hot.