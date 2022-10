jpnn.com - JAKARTA - Ada Honorer Siluman di Uji Publik Pendataan Non-ASN? Laporkan di Link Ini, Caranya Mudah.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil pendataan non-ASN tahap pra-finalisasi.

Data tersebut berisi semua daftar honorer by name by address, baik instansi pusat maupun daerah.

Tercatat 2.215.542 honorer yang masuk pada portal BKN, terdiri atas 335.639 tenaga non-ASN di instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah.

Karo Humas BKN Satya Pratama pun mengajak para honorer untuk memantau data yang sudah diumumkan tersebut.

Ini merupakan layanan uji publik dari BKN untuk mendapatkan data honorer yang valid.

"Bagi honorer yang memenuhi data siluman, silakan lapor di link https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/aduan_nonasn," kata Satya kepada JPNN.com, Kamis (6/10).

Berikut ini cara melaporkan data siluman di uji publik pendataan non-ASN.