Ada yang Baru di Jersei Liverpool Musim Depan, Apa Itu?

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool telah merilis jersei baru mereka untuk musim 2022/23. Juara 19 kali Premier League itu masih bekerja sama dengan apparel asal Amerika Serikat, Nike.

The Reds tetap menggunakan warna merah sebagai ciri khas mereka. Namun, ada yang baru dari seragam tempur Virgil van Dijk dan kawan-kawan, yakni mengambil tema Scouse Solidarity.

Diketahui Scouse merupakan dialek aksen bahasa Inggris yang biasa diucapkan masyarakat kota Merseyside sebagai penanda identitas. Scouse sendiri pada awalnya merupakan nama rebusan makanan khas kota Liverpool.

Tidak heran, seragam baru The Reds itu bisa mewakili masyarakat sekitar untuk memiliki mentalitas yang sangat tangguh.

"Jersei terbaru Liverpool mencerminkan mentalitas tangguh dan keunikan masyarakat Merseyside."

"Dengan balutan warna merah serta slogan You Never Walk Alone, seragam ini juga punya hubungan kedekatan dengan suporter," bunyi pernyataan resmi Liverpool.

Pada jersei Liverpool musim depan, tulisan angka 96 akan diganti menjadi 97. Angka tersebut sebagai pengingat jumlah korban tragedi Hillsborough pada 1989.

Angka 97 juga bentuk penghormatan kepada Andrew Stanley Devine yang merupakan korban terakhir dalam tragedi tersebut.