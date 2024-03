Agnez Mo Hingga Lyodra Siap Meriahkan SOORA Music Festival 2024

jpnn.com, BANDUNG - SOORA Music Festival 2024 akan digelar pada Sabtu, 8 Juni 2024 di lokasi ikonik Tritan Point Bandung.

Acara yang diadakan oleh The RoomMate & LIT Experience itu mengusung tema The Most Exciting Music Festival 2024.

Festival tersebut mengambil nama judul 'SOORA' dibaca 'SORA' yang berawal dari kata Bahasa Sunda 'Sora' yang artinya 'Suara'.

Suara bertujuan untuk 'menggaungkan' atau 'menyuarakan' musik pilihan dari musisi bintang ternama untuk para penggemar musik festival dari berbagai daerah kota besar mulai dari Bandung, Garut, Tasik, Sumedang, Cianjur, Tanggerang, Bogor, Bekasi, hingga Jakarta, dengan target penonton yang diharapkan dapat menarik 40,000 penonton.

SOORA Music Festival 2024 bakal menampilkan sederet artis terkemuka tanah air.

Pada pengumuman fase pertama SOORA Music Festival 2024 memastikan kehadiran Agnez Mo, Armada, Ifan Seventeen, Lyodra, Mahalini, Rizky Febian, Smash.

Daftar penampil lainnya akan diumumkan pada fase selanjutnya dalam waktu dekat.

Para musisi siap menghibur penonton SOORA Music Festival dalam perjalanan musikal yang memukau dengan lagu-lagu populer