Agnez Mo Sebut Didi Kempot Sosok Legendaris

Kamis, 07 Mei 2020 – 20:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo turut kehilangan sosok maestro campursari, Didi kempot yang meninggal dunia pada Selasa (5/5) lalu.

Meski berbeda genre musik, ia mengaku mengagumi sosok almarhum sebagai legenda di tanah air.

Hal itu diungkap Agnez Mo saat mengisi acara Shopee di RCTI, baru-baru ini.

"So sad, he is legendary yang sangat otentik sama karyanya," ucap Agnez Mo saat ditanya Daniel Mananta tentang kabar meninggalnya Didi Kempot.

Menurut pelantun Coke Bottle itu, kepergian Didi Kempot sebagai kehilangan besar di industri musik Indonesia. "It's such a lost," lanjutnya.

Daniel Mananta yang menjadi host acara juga menambahkan sosok Didi telah berpengaruh bagi industri musik.

Daniel juga ikut menyerukan kepada penggemar campursari agar musik tradisional itu tidak punah.

"Jangan sampai genre campursari ini berhenti di Didi Kempot saja. Lanjutkan terus juga ya," ucap Daniel Mananta.