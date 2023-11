Ahmad Basarah Serukan Dunia Desak Israel Hentikan Agresi Terhadap Palestina

jpnn.com, TIONGKOK - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyerukan negara-negara di seluruh dunia untuk mendesak Israel menghentikan agresi militernya terhadap penduduk rakyat dan bangsa Palestina.

Hal itu dia ungkapkan saat berpidato di Forum Partai-partai Politik Asia Selatan dan Asia Tenggara, di Kunming, Provinsi Yunnan, Republik Rakyat Tiongkok, Jumat (10/11).



"Negara kami mengecam setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menginjak-injak kemanusiaan, dan menghancurkan peradaban di manapun, kepada siapapun dan oleh siapapun, termasuk di negara Palestina," tegas Ahmad Basarah.

Di hadapan lebih dari 200 anggota delegasi partai-partai politik seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan, Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno sudah menegaskan Palestina harus merdeka dari semua aksi penjajahan pihak mana dan oleh siapa pun.

"Kami menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Ahmad Basarah.

Di forum yang mengangkat tema ”Enhancing the Pillars of High Quality Development, Embracing a Better Future of Belt and Road Cooperation Together” itu, dia menjelaskan tentang nasionalisme Indonesia yang bersumber dari ajaran Bung Karno.

Dia menegaskan nasionalisme Indonesia tidak eksklusif, melainkan tumbuh di dalam tamansarinya internasionalisme.

"Bapak Bangsa kami, Bung Karno, mengajarkan kami agar kuat menggenggam nasionalisme, tapi tidak berarti kami tertutup dari dialog dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain," tegasnya.

Dia menjelaskan dengan perinci makna kata 'bebas' dan 'aktif' kepada semua delegasi yang hadir.