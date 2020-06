Ahmad Dhani Tak Menyesal Bercerai dengan Maia Estianty, Tetapi...

Jumat, 19 Juni 2020 – 07:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani mengaku tak menyesal bercerai dengan Maia Estianty pada 2008 silam.

Hal itu diungkapnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Daniel Mananta Network, baru-baru ini.

Menurut bapak lima anak ini, perceraiannya dengan Maia terjadi saat dirinya masih muda.

"Waktu itu kan usiaku belum 40 (tahun), jadi belum punya pintu wisdom. Ya, aku tidak menyesali," kata Ahmad Dhani.

Ia juga tak ingin menyesali perceraian itu lantaran sudah memiliki dua anak setelah menikah dengan Mulan Jameela.

"Aku enggak pernah mikirin sebelumnya bahwa aku akan punya dua anak lagi di usiaku yang seperti ini. Jadi, aku enggak pernah menyesali," tuturnya.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa kehidupannya akan berbeda bila perceraian itu terjadi saat usianya sudah 40 tahun.

"Seandainya waktu itu aku sudah 40 (tahun), mungkin enggak seperti ini. Jadi memang it was meant to be aja," pungkasnya. (mg7/jpnn)