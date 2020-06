Maia Estianty Ogah Nonton Drakor Tentang Pelakor, Ingat Masa Lalu?

Senin, 08 Juni 2020 – 14:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Demam drama korea (drakor) The World of The Married rupanya tak membuat Maia Estianty ingin menonton drama dengan rating penonton terbanyak ini.

Menurut Maia, menyaksikan drama yang dibintangi oleh Kim Hee-ae (Dokter Ji Sun-woo), Park Hae-joon (Lee Tae-oh), Han So-hee (Da Kyung) tu bukan tontonan pilihannya.

Hal ini diungkapkan Maia saat mengomentari unggahan Ashanty, Minggu (7/6) kemarin. Di mana, Ashanty mengunggah foto bersama suaminya Anang Hermansyah menggunakan pakaian tradisional Korea yang mengibaratkannya mirip dengan tokoh dalam film ‘The King Eternal Monarch’.

“Cocok engga jadi raja dan ratu kerajaan korea? #thekingtheeternalmonarch (Nemu foto pas di Korea tahun 2011) @ananghijau,” tulis Ashanty.

Maia lantas mengomentari foto tersebut.

“Asal jangan drakor The World of Married yang katanya lagi happening hahaha (eike belum nonton sih),” tulis Maia.

Kemudian Ashanty berusaha membujuk ibu tiga anak itu supaya mau mencoba menonton drakor bertemakan perselingkuhan Lee Tae dan Da Kyung itu.

“Bagus bunn, parah itu rating paling tinggi. Nontonn cuss bun hehe @maiaestiantyreal,” balas Ashanty.