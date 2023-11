Airlangga Lantik Paulus Waterpauw Jadi Ketua DPD Golkar Papua Barat

jpnn.com - MANOKWARI - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Golkar di Papua Barat berjuang bersama agar target tiga kursi DPR RI pada Pemilu 2024 dari Papua Barat dapat diraih.

Dia juga mengajak para kader berjuang untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta mengantarkan Paulus Waterpauw menjadi gubernur Papua Barat.

Airlangga menyampaikan ajakannya saat melantik mantan Kapolda Papua Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw menjadi Ketua DPD Golkar Papua Barat serta mengesahkan komposisi dan susunan DPD Golkar Papua Barat masa bakti 2020-2025.

“Partai Golkar sangat serius, ini kemenangan Golkar adalah is now or never. Oleh karena itu kerja keras. Saya minta agar segera konsolidasikan tim pemenangan, siapkan saksi dan galang semua tokoh," ujar Airlangga di Aston Nui Hotel Manokwari, Minggu (26/11) malam.

Airlangga lebih lanjut mengatakan bahwa partai nomor urut 4 di Pemilu 2024 adalah partai yang menjaga kesinambungan.

Menurutnya, tahun depan menjadi momen bersejarah untuk Golkar yang akan genap berusia enam dekade atau 60 tahun.

Momentum emas tersebut harus disongsong dengan kemenangan Golkar di Pemilu 2024 agar menjadi partai terbesar di tanah air.

“Segera konsolidasi hingga keseluruh wilayah distrik atau kampung di wilayah Papua Barat. Harus betul-betul siap dan harus menang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat," ucapnya.