Akhir Tahun, Wuling Motors Tebar Promo dan Hadiah

jpnn.com, JAKARTA - Akhir tahun, Wuling Motor menawarkan promo menarik termasuk hadiah logam emas untuk pembelian kendaraan Wuling sempai akhir Desember 2023.

Promo lainnya charging pile, Lifetime Core EV Component Warranty untuk seluruh varian Air ev.

Lalu, program trade in untuk lini produk New Almaz RS, bagi pengguna seri Almaz, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km untuk seri New Almaz RS, seri Almaz, Alvez, dan seri Cortez.

“Ini merupakan wujud komitmen kami dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen, yang ingin memiliki produk Wuling," jelas Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Christian, dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Konsumen dapat memiliki charging pile OCPP Rp 5 juta atau bisa memilih opsi charging pile non OCPP secara gratis.

Tidak hanya itu, Wuling turut memberikan Lifetime Core EV Component Warranty yang bisa didapatkan bila melakukan pembelian Air ev, tipe Lite, Standard Range, ataupun Long Range.

Garansi tersebut mencakup komponen-komponen inti kendaraan listrik, seperti power battery, drive motor, hingga motor control unit.

Kemudian, Wuling turut menawarkan promo tambahan yang dapat dinikmati para konsumen.