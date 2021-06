Akhirnya, Dinamit Meledak di Kopenhagen

jpnn.com, KOPENHAGEN - Denmark memastikan masuk 16 Besar EURO 2020 usai menang atas Rusia dalam matchday pemungkas Grup B di Parken, Kopenhagen, Senin (21/6) malam.

Tim Dinamit -julukan Timnas Denmark- menang telak, 4-1.

Gol dari Mikkel Damsgaard dan Yussuf Poulsen menempatkan Denmark dalam kendali yang kuat hingga satu jam pertandingan.

Penalti pada menit ke-70 dari Artem Dzyuba memberi harapan bagi Rusia untuk bangkit, tetapi bek Chelsea Andreas Christensen mengembalikan keunggulan dua gol sembilan menit kemudian.

???????? Scintillating first-time effort from distance by Andreas Christensen!



????Goal of the Round ????????????????????????????????????? #EUROGOTR | @GazpromFootball pic.twitter.com/r3Fr0Kuzq8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021