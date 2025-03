Aksi Brad Pitt dan Debut Lewis Hamilton di Layar Lebar Lewat Film F1

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru berjudul "F1" siap melaju ke layar lebar dunia pada 25 Juni 2025, dan akan tayang di Amerika Serikat, dua hari kemudian, pada 27 Juni 2025.

Film garapan sutradara Joseph Kosinski ini digadang-gadang bakal memacu adrenalin penonton dengan aksi balap yang mendebarkan.

Diproduksi oleh Apple Original Films, "F1" menghadirkan kolaborasi tim di balik kesuksesan "Top Gun: Maverick".

Brad Pitt didapuk menjadi pemeran utama, memerankan karakter Sonny Hayes, pembalap berbakat yang dijuluki "The Greatest That Never Was".

Film ini juga melibatkan pembalap legendaris Lewis Hamilton, yang turut berperan di balik layar untuk memastikan keaslian adegan balap.

Cerita "F1" berfokus pada perjalanan Sonny Hayes yang sempat bersinar di dunia balap Formula 1 pada era 1990-an sebelum kecelakaan tragis nyaris mengakhiri kariernya.

Tiga dekade berselang, Sonny menjalani hidup sebagai pembalap bayaran hingga mantan rekannya, Ruben Cervantes (Javier Bardem), mengajaknya kembali ke lintasan untuk menyelamatkan tim Ruben yang tengah terpuruk.

Kembalinya Sonny tidak berjalan mulus. Dia harus berbagi lintasan dengan Joshua Pearce (Damson Idris), pembalap muda berbakat yang ingin membuktikan kemampuannya.