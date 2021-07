Akun Instagram Rashford dan Sancho Langsung Banjir Komentar, Minta MU Jual Saja Keduanya

jpnn.com, LONDON - Ratusan komentar langsung membanjiri Instagram Marcus Rashford usai gagal menendang penalti. Sepakannya mengenai tiang, dan menjadi pembuka kegagalan-kegagalan penendang Inggris selanjutnya.

Alhasil, The Three Lions pun takluk 2-3 dari Italia via adu penalti di final EURO 2020, setelah di waktu normal dan extra time skor imbang 1-1.

"Sampah," bunyi komentar @teodorataionia di salah satu foto yang diunggah oleh Rashford.

Baca Juga: Italia Juara EURO 2020 Usai Menang Adu Penalti Atas Inggris

Akun @ersinplayer juga turut mengomentari kegagalan Rashford mencetak gol penalti. Dia dinilai bodoh karena tak mampu menceploskan bola, padahal Gianluigo Donnaruma sudah tertipu.

"Pemain bodoh, penalti gagal," bunyi umpatan akun tersebut.

Akun Jadon Sancho yang juga gagal penalti tak luput dari sasaran amarah netizen. Salah satunya ialah @aherjjj, dia menuliskan di salah satu unggahan Sancho yang tertawa.

"Tersenyum, saat dirimu gagal penalti di final," katanya.

Akun @forevernhlokzin juga tak kalah pedas memberikan komentar di postingan Sancho. Dia juga me-mention akun Manchester United dan menyebut pemain seperti ini harus dijual lagi.