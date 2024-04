Akun Instagram Sandra Dewi Menghilang, Gegara Kasus Harvey Moeis?

jpnn.com, JAKARTA - Akun Instagram Sandra Dewi menghilang setelah mencuat kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Sebelumnya, akun @sandradewi88 yang semula masih muncul di Instagram kini tidak bisa ditemukan sejak Jumat (12/4).

"The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram," tulis Instagram ketika nama akun tersebut diketik.

Pada pencarian hanya tersisa akun-akun palsu yang menggunakan nama Sandra Dewi.

Berbeda dengan akun Instgram adik Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan sang ibunda, Catharina Erlina.

Kedua akun tersebut masih aktif. Akan tetapi foto-foto yang dipasang sangat terbatas tidak seperti sebelumnya.

Kartika Dewi diketahui kerap berbagi foto saat berlibur di luar negeri bersama Sandra Dewi dan sang kakak ipar, Harvey Moeis.

Di akun Kartika hanya disisakan sembilan foto yang jauh dari kesan mewah.