Alana Ungkap Kerinduan Bersekolah lewat Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Alana hadir dengan single terbaru berjudul Tak Terpisahkan. Karya Pika Iskandar ini bercerita tentang baik dan buruknya kehidupan.

Lagu tersebut sengaja dirilis di masa pandemi karena bisa menjadi sebuah motivasi untuk pecinta musik Indonesia di tanah air.

“Alana mau membawakan lagu ini karena pandemi berdampak pada semua orang, terlebih anak sekolah. Mereka tidak dapat bertemu teman-teman, berbincang serta bermain bersama,” kata Alana, Jumat (13/11).

Dara kelahiran 8 Agustus ini mengatakan, pandemi yang sudah berjalan delapan bulan ini membuat jarak dengan teman sekolah.

“Aku membawakan lagu ini agar kita bisa bernyanyi bersama untuk mengusir rasa sedih dan kangen,” ujar Alana.

Alana pun berharap lagu Tak Terpisahkan dapat menghibur teman-temannya saat melewati pandemi dengan gembira.

“I hope everyone would like it and it can make everyone feel better going through this pandemic,” ungkapnya.

Kiprah Alana di industri musik tanah air dimulai pada 2017 silam dengan tampil di panggung jazz internasional seperti Java Jazz Festival.