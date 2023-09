Aldi Taher Beri Semangat dan Doakan Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher memberi dukungan untuk Vidi Aldiano yang masih berjuang sembuh dari kanker ginjal.

Dia mengaku kaget saat mengetahui kabar kanker yang diderita Vidi Aldiano sempat menyebar.

"Beliau lagi diuji, katanya kambuh lagi ya? Saya ini pejuang kanker, saya dikemo dua kali. Vidi Aldiano insyaallah orang yang kuat, dia guru saya," kata Aldi Taher di kawasan Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Sebagai sesama pejuang kanker, mantan suami Dewi Perssik itu mendoakan Vidi Aldiano.

Aldi Taher berharap Vidi Aldiano bisa sembuh dari kanker ginjal yang diderita.

"Bang Vidi bismillah, saya kirimkan doa buat dia, dia sehat, alfatihah," beber pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Selain itu, Aldi Taher juga mengajak masyarakat untuk mendoakan Vidi Aldiano.

"Mari kita doakan Bang Vidi supaya lekas sehat dan terus berkarya," tambah Aldi Taher.