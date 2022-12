Aldi Taher Bongkar Bayaran untuk Acara Malam Tahun Baru, Sebegini Jumlahnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian Aldi Taher mengungkap tarif dirinya untuk mengisi acara pada malam tahun baru.

Dia mematok harga Rp 100 juta kepada penyelenggara acara yang ingin memakai jasanya.

Akan tetapi, tarif Aldi Taher tersebut dianggap terlalu mahal oleh calon klien.

"Aku bilang Rp 100 juta, terus katanya kemahalan," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (13/12).

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu mengatakan tidak mengetahui harga pasaran untuk acara malam tahun baru.

Aldi Taher kemudian memohon pendapat kepada netizen di media sosial setelah tarifnya dinilai kemahalan.

"Emang berapa ya harga artis isi acara tahun baru?" tanya mantan suami Dewi Perssik itu.

Aldi Taher juga meminta masukan dari para artis perihal tarif untuk mengisi acara malam tahun baru.