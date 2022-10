Aldi Taher: Gue Doakan Rizky Billar Poligami!

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher turut berbicara soal isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Rizky Billar.

Seraya bergurau, aktor 38 tahun itu mendoakan agar suami Lesti Kejora tersebut berpoligani

"Gue doakan Rizky Billar poligami," kata Aldi Taher di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Mantan suami Dewi Perssik itu beralasan, poligami diperbolehkan dalam agama.

Menurut Aldi Taher, justru perselingkuhan yang tidak boleh dilakukan.

"Gue presiden poligami. Poligami, kan, tidak haram. Perselingkuhan itu haram," ucap pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Namun, Aldi Taher ogah berkomentar saat disinggung soal dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora

Pasalnya, pemain sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah itu tak mau berasumsi terkait persoalan tersebut.