Aldi Taher Ikut-ikutan Minta Motor kepada Arief Muhammad

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher ikut meminta sepeda motor Vespa kepada YouTuber Arief Muhammad.

Sebab, Arief Muhammad tengah membagi-bagikan 100 unit untuk sejumlah figur publik.

"Aku dong mau 1 motor vespanya," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (9/4).

Mantan suami Dewi Perssik itu mengaku sangat berharap mendapat Vespa dari Arief Muhammad.

Lagi-lagi, Aldi Taher mengunggah tulisan yang ditujukan kepada YouTuber asal Payakumbuh tersebut.

"Aku kapan? Dari kemarin kecipratan mi ayam terus," bebernya.

Tidak sampai di situ, Aldi Taher sengaja membuat video bernyanyi memanggil nama Arief Muhammad.

"Arief Muhammad I love you so much," nyanyian Aldi Taher.