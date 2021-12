Aldi Taher Jalani Operasi, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku baru saja menjalani operasi di salah satu rumah sakit.

Dia mengatakan operasi dilakukan dalam rangka pengangkatan alat bantu medi port yang biasa digunakan oleh penderita kanker yang menjalani kemoterapi.

"Benda ini sudah menemani di tubuh saya 5 tahun lamanya (chemoport/cell side). Bismillah atas izin Allah hari ini dicopot," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (3/12).

Mantan suami Dewi Perssik itu menyebut proses operasi berjalan lancar.

Menurut Aldi Taher, kondisinya baik-baik saja setelah menjalani operasi.

"Operasi jam 8 pagi tadi. Alhamdulillah lancar," ujar pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher lantas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakannya.

Dia juga menyemangati semua pasien yang berjuang sembuh dari penyakit kanker.