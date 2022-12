Aldi Taher Memohon Supaya Diundang ke Pernikahan Kaesang

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher berharap diundang ke pernikahan anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dia bahkan langsung memohon kepada Kaesang melalui pesan di Instagram.

Hal tersebut terungkap dalam gambar yang diunggah melalui akun miliknya baru-baru ini.

"Assalamualaikum brother Kaesang, aku doakan Insyaallah lancar pernikahannya. Undang-undang aku dong brother, aku pengin hadir di acara pernikahanmu," tulis Aldi Taher, Senin (5/12).

Mantan suami Dewi Perssik itu lantas menyampaikan doa untuk Kaesang Pangarep.

Aldi Taher berharap prosesi pernikahan anak Jokowi tersebut berjalan lancar.

"Brother Kaesang, I love you so much, selamat menempuh hidup baru," imbuh Aldi Taher.

Anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep akan segera menikah dengan Erina Gudono.