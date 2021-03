Aldi Taher Segera Rilis Lagu Nissa Sabyan I Love You So Much

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku akan merilis lagu berjudul Nissa Sabyan I Love You So Much.

Kabar tersebut disampaikan Aldi Taher melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

"Juat info bro @raffinagita1717 bang bro @mastercorbuzier Insyaallah akan segera rilis lagu terbaru saya dengan judul Nisa Sabian (Nissa Sabyan) I Love You So Much versi melow," ungkap Aldi Taher, Rabu (24/3).

Mantan suami Dewi Perssik itu mengatakan lagu Nissa Sabyan I Love You So Much ini bakal berbeda dengan lagu yang kerap dinyanyikan di media sosial.

Menurut Aldi Taher, lagu tersebut direkam dengan versi lebih pelan.

"Lagu sedang dimasak di dapur," lanjut pemain sitkom Tawa Sutra itu.

Aldi Taher menyebut lagu Nissa Sabyan I Love You So Much bakal segera dirilis.