Aldi Taher: Terima Kasih Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengucapkan terima kasih kepada penyanyi Vidi Aldiano.

Sebab, gara-gara dipromosikan oleh Vidi Aldiano, film karya Aldi Taher berjudul Bisikan Jenazah kembali viral di media sosial.

"Terima kasih Vidi Aldiano," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Mantan suami Dewi Perssik itu tidak menyangka film Bisikan Jenazah kembali viral di media sosial.

Aldi Taher bahkan mengaku lupa pernah jadi sutradara, penulis skenario, dan pemain film tersebut.

"Alhamdulillah," beber pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher lantas menjelaskan awal mula lahir ide memproduksi film Bisikan Jenazah.

Menurutnya, semua bermula ketika dirinya melihat rumah kosong saat berkunjung ke Malaysia.