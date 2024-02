Alhamdulillah, Kiki Amalia Melahirkan Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kiki Amalia mengabarkan bahwa dirinya telah melahirkan anak pertama dari pernikahan dengan suaminya, Agung Nugraha.

Dia menjalani persalinan di salah satu rumah sakit pada Rabu, 28 Februari 2024.

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Kiki Amalia melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah foto dirinya dan suami bersama anak perempuannya yang baru lahir.

"Mashallah tabarakallah. Alhamdulillah wasyukurillah. Welcome to the world my beautiful princess," ungkap Kiki Amalia, Kamis (29/2).

Perempuan berusia 42 tahun itu menyampaikan terima kasih kepada pihak dokter yang telah membantu proses persalinan.

Kiki Amalia juga bersyukur proses melahirkan berjalan lancar dan baik-baik saja.

"Terima kasih banyak dokter andalan dokter @ridwansude dan tim @lahirditembuni yang mashaallah membantu luar biasa dalam proses persalinan alami aku semalam," bebernya.