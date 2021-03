All England 2021: Ternyata Begini Cara Cowok Malaysia Memukul Pemain Nomor 1 Dunia

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tunggal putra ranking sepuluh dunia asal Malaysia Lee Zii Jia membuat kejutan besar pada perempat final All England 2021 di Utilita Arena Birmingham, Jumat (19/3) malam WIB.

Pemain berusia 22 tahun itu menaklukkan peringkat satu dunia Kento Momota.

Lee mengakhiri enam kekalahan beruntunnya dari Momota dengan kemenangan manis straight game 21-16, 21-19.

“Ini momen yang sangat penting dalam karier bulu tangkis saya. Ini adalah pertama kalinya saya mengalahkan Kento Momota dalam tujuh pertemuan kami," kata Lee seperti dikutip dari Badminton Planet.

HIGHLIGHTS | Groundbreaking badminton as Lee Zii Jia ???????? brings out his A-game for the world No.1 Kento Momota ???????? ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #AllEngland2021 pic.twitter.com/fUEVBnMMGI — BWF (@bwfmedia) March 19, 2021