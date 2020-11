All In, Persembahan Terbaru dari Weird Genius

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik elektronik, Weird Genius akhirnya memperkenalkan karya terbaru berjudul 'All In'.

Menariknya, lagu ini merupakan hasil kerja sama Weird Genius bersama pengembang video game tersohor di dunia, Riot Games.

Lagu All In menjadi perayaan peluncuran League of Legends: Wild Rift, game mobile multiplayer online battle arena (MOBA) yang sangat dinantikan di Indonesia.

Perwakilan Riot Games, Marc Johns selaku Kepala Pemasaran Asia Tenggara mengatakan bahwa pihaknya menggandeng Weird Genius karena kecintaan ketiga personel yakni Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu pada game.

Selain itu, Weird Genius juga merupakan salah satu grup musik elektronik yang sudah sukses mendunia berkat lagu Lathi.

"Dengan All In kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menciptakan sesuatu yang istimewa bagi para pemain Indonesia kami," kata Marc Johns kepada jpnn.com, Jumat (27/11).

Weird Genius tidak sendiri menyajikan lagu All In.

Grup peraih piala AMI Awards 2020 itu turut menghadirkan vokal dari penyanyi sekaligus penulis lagu,Tabitha Nauser.