All-new Honda City Hybrid Meluncur, Diklaim Paling Bertenaga di Kelasnya

jpnn.com, JAKARTA - All-new Honda City varian RS e:HEV yang didukung mesin hybrid dengan teknologi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), menjalani debut dunia di Malaysia.

Generasi ke-5 Honda City itu akan mulai dipasarkan secara resmi di Malaysia pada awal 2021.

Sistem hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) pada All-new Honda City menghasilkan tenaga 108 PS dan torsi 253 Nm, tertinggi di kelasnya.

Dikombinasikan dengan Electric Continuous Variable Transmission (e-CVT), sistem penggerak pada model ini akan menghasilkan akselerasi yang bertenaga dan halus.

“Visi 2030 kami adalah memimpin kemajuan mobilitas. Dengan itu, kami telah memperkenalkan Honda e: TECHNOLOGY untuk memenuhi visi 2030 kami," kata Chief Officer Regional Operations (Asia & Oceania), Honda Motor Co., Ltd., President and Chief Executive Officer, Asian Honda Motor Co., Ltd., Masayuki Igarashi, dalam siaran pers.

Malaysia dinilai sebagai pasar penting sebab selama 5 tahun terakhir hampir 40 persen model hybrid yang dijual di Asia dan Oseania.

Honda lantas menawarkan produk elektrifikasi yang canggih dengan e:HEV dengan sistem hybrid 2 mesin yang sangat efisien didukung oleh Multi-Mode Drive (i-MMD).

"Saya yakin All-new City RS e:HEV akan makin menggairahkan pasar Malaysia dan membawa kegembiraan bagi pengguna," tambah Igarashi.